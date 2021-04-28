В Татарстане задержали мужчину, изготовившего самодельный пистолет

Фото: 16.мвд.рф

В Бугульме полицейские задержали местного жителя, которого подозревают в незаконном обороте оружия. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

Полицейские получили информацию о том, что на территории поселка Карабаш ранее судимый неработающий 32-летний местный житель может хранить оружие. Информация подтвердилась при проверке.

Фото: 16.мвд.рф

Во время осмотра места хранения полицейские изъяли самодельное огнестрельное оружие. По словам задержанного, пистолет от изготовил сам из металлической трубки и изоленты.

По результатам исследования самодельное оружие оказалось пригодно для выстрелов. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное хранение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Незаконное изготовление оружия».

Ранее в Госдуму внесли проект об ужесточении наказания за незаконный сбыт оружия. Подписали проект группа депутатов и глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Ольга Плешкова