Эксперт предложил ужесточить лимит на легионеров в КХЛ

Эксперт Александр Кожевников предложил пересмотреть лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в сторону его ужесточения. По его словам, сомнительного качества иностранные хоккеисты мешают прогрессу российских молодых игроков.

«Я посмотрел, как в этом сезоне в КХЛ — и особенно в плей-офф — добавляла молодежь и как стремились поскорее отбыть в отпуск многие легионеры. О чем говорить, если такой большой клуб, как «Ак Барс», по ходу плей-офф был вынужден едва ли не полностью отказаться от услуг иностранцев. Уверен, что самым одиозным легионерам — таким как Секстон или Ландер — пора выписывать «волчьи билеты», убирать их из КХЛ.

И еще нужно подумать, а не пришло ли время ужесточить лимит на легионеров. В противном случае наша молодежь по-прежнему будет сидеть в запасе или пребывать на третьих ролях. И — как бы это ни было нелепо — набирать форму лишь в матчах национальной сборной», — считает Кожевников.

Александр Кожевников. Фото: teamrussia.pro

Напомним, перед шестой игрой серии с «Авангардом» главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов убрал из состава команды нескольких легионеров, в том числе Стефана Да Косту, Найджела Доуса и Микаэля Викстранда. В той игре казанцы обыграли соперника и перевели серию в Казань, где все равно уступили и вылетели из Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что Доус покинет «Ак Барс», на хоккеиста с казахстанским паспортом претендуют целый ряд команд КХЛ. Также источники подтверждают возможный уход Александра Бурмистрова и Виктора Тихонова.