«Северсталь», «Сибирь» и «Барыс» претендуют на игрока «Ак Барса» Доуса

На нападающего «Ак Барса» Найджела Доуса претендуют несколько клубов КХЛ.

В числе претендентов на форварда с казахстанским паспортом — череповецкая «Северсталь», новосибирская «Сибирь» и «Барыс» из Нур-Султана, сообщает Metaratings.

Фото: ak-bars.ru

Действующий контракт 36-летнего Доуса с казанским «Ак Барсом» рассчитан до конца апреля 2021 года. Казанский клуб не намерен предлагать нападающему новое соглашение.

Всего за казанцев Доус сыграл 47 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав в них 43 (23+20) очка. В плей-офф форвард отметился 6 (3+3) баллами за результативность в 14 встречах.

Напомним, ранее сообщалось о возможном уходе из «Ак Барса» Бурмистрова и Тихонова.