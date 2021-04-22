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Хакеры украли у Apple секретные чертежи устройств

00:36, 22.04.2021
Хакеры украли у Apple секретные чертежи устройств
Фото: apple.com

Группировка хакеров REvil украла у Apple секретные чертежи новых продуктов компании. Об этом сообщает Bloomberg.

Взлом произошел через тайваньскую компанию Quanta Computer — она является основным поставщиком Apple. Отмечается, что хакеры потребовали 50 миллионов долларов за ключ дешифровки к 1 мая.

Ранее компания Apple официально презентовала обновленную линейку гаджетов. Среди них iPhone 12, задняя панель и алюминиевая рамка которого выполнены в фиолетовом цвете.

Алексей Нечаев
Общество
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