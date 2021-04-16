Верховный суд РТ повторно оценит законность приговора по делу о трагедии в ТЦ «Адмирал»

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Сегодня Верховный суд Татарстана приступит к новому рассмотрению апелляционных жалоб на приговор по делу о гибели 19 человек на пожаре в казанском ТЦ «Адмирал» в 2015 году. По решению кассационной инстанции, пересмотру подлежат доводы жалоб лишь четырех из двенадцати осужденных.



Речь о уже успевшем получить УДО гендиректоре УК «АС Менеджмент» Роберте Хайруллине и бывшем руководстве фирмы-арендатора здания ООО «Заря» — Гусейне Гахраманове, Гюльгусейне Наджафове и Николае Каекине. Последних в марте этапировали из колоний назад в СИЗО Казани.

В марте 2020-го шестой кассационный суд общей юрисдикции пришел к выводу, что доводы этой четверки осужденных не получили объективной проверки в апелляционной инстанции в части наказания по статье 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по предварительному сговору группой лиц).

В то же время неизменным остался «адмиральский» приговор в отношении шабашников, устроивших пожар при работе на кровле с газовой горелкой, судебных приставов, которые должны были обеспечить исполнение решения суда по пожарной безопасности ТЦ, и инспектора Госстройнадзора, что при выходе на место не усмотрела признаков реконструкции здания.