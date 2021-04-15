Доус заменит Лукоянова в седьмом матче «Ак Барса» против «Авангарда»

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов не сможет помочь своей команде в седьмом матче серии с «Авангардом» в плей-офф КХЛ. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Вместо Лукоянова в решающем матче серии сыграет Найджел Доус, который пропустил предыдущую игру казанцев в Балашихе по решению тренерского штаба команды.

Ранее Дмитрий Квартальнов следующим образом прокомментировал усеченное игровое время Лукоянова в шестой встрече серии:

«Лукоянов — один из основных и очень важных наших игроков. Если он не выходил, то были на то причины. Это не тренерская причина, он не мог выполнять кое-какие функции», — сказал Квартальнов.

Фото: ak-bars.ru

Какой-либо информации о возвращении в состав другого иностранного хоккеиста, Стефана Да Косты, пока нет.

Подробнее о причинах отсутствия ведущих легионеров, а также другие итоги шестого матча серии между «Ак Барсом» и «Авангардом» читайте в материале «Реального времени».