Страны НАТО сообщили о выводе войск из Афганистана

Постепенный вывод войск НАТО начнется 1 мая, он будет длиться несколько месяцев. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

— Мы все вместе сумели сделать так, что Афганистан более не является прибежищем для террористов, организующих теракты против наших стран, — приводит его слова «РИА Новости».

Сегодня американский президент Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана 1 мая. Вывод войск ожидается завершить к 11 сентября. Присутствие американских военных в Афганистане не поможет создать устойчивое правительство этой республики, заявил он.



США и их союзники по НАТО начали военную операцию в Афганистане в 2001 году. Это было ответом на террористические атаки 11 сентября.

В прошлом году США и радикальное движение «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение, по которому предусматривается вывод иностранных войск уже мае 2021 года при прекращении насилия в стране.

Татьяна Леухина