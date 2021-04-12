Капитан «Салавата Юлаева» Панин продлил контракт с уфимским клубом
Капитан и защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин продлил контракт с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте уфимского клуба.
Новое соглашение с хоккеистом рассчитано до окончания сезона-2022/23.
За «Салават Юлаев» Панин выступает с 2017 года. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ защитник сыграл за уфимский клуб 47 матчей и набрал семь (1+6) очков. В плей-офф капитан «юлаевцев» провел девять игр и отдал два ассиста.
Напомним, ранее Панин поддержал капитана «Авангарда» Алексея Емелина, находившегося в реанимации в Москве.СпортФутбол Башкортостан
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