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Капитан «Салавата Юлаева» Панин продлил контракт с уфимским клубом

21:17, 12.04.2021
Капитан «Салавата Юлаева» Панин продлил контракт с уфимским клубом
Фото: hcsalavat.ru

Капитан и защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин продлил контракт с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте уфимского клуба.

Новое соглашение с хоккеистом рассчитано до окончания сезона-2022/23.

За «Салават Юлаев» Панин выступает с 2017 года. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ защитник сыграл за уфимский клуб 47 матчей и набрал семь (1+6) очков. В плей-офф капитан «юлаевцев» провел девять игр и отдал два ассиста.

Напомним, ранее Панин поддержал капитана «Авангарда» Алексея Емелина, находившегося в реанимации в Москве.

СпортФутбол Башкортостан
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