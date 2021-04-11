Космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков с орбиты МКС передал привет нижнекамскому детсаду

Российский космонавт, уроженец Татарстана Сергей Рыжиков, находящийся на орбите Международной космической станции, передал привет нижнекамскому детскому саду №66. Видео опубликовал в своем Instagram мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

Рыжиков поздравил нижнекамцев с наступающим праздником — Днем космонавтики. В своем обращении он отметил, что учиться — это здорово, и сами космонавты всегда всему учатся — и на земле, и на орбите.

«Об успехах образовательных учреждений Нижнекамска знают даже на Международной космической станции! Я очень горд тем, что Сергей Николаевич Рыжиков — наш земляк, татарстанец и уроженец Бугульмы высоко оценил комплекс образовательных мероприятий, которые проходят в нашем детском саду №66", — написал Метшин.

В начале апреля Сергей Рыжиков замазал место утечки воздуха на МКС специальным герметиком.

Татьяна Леухина