Космонавт из Бугульмы заделал трещину на МКС герметиком

Российский космонавт Сергей Рыжиков, уроженец из Бугульмы замазал место утечки воздуха на МКС специальным герметиком.

Рыжиков заделывал места утечки воздуха в российском модуле «Звезда». Как следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА, специалист подмосковного Центра управления полетами, указал на необходимость замазать трещину еще одним слоем герметика, пока первый слой не успел застыть.

Фото: roscosmos.ru

Согласно переговорам, космонавт проводит работы по герметизации в районе трубопровода и сварных швов в промежуточной камере указанного модуля, передает «РИА Новости».

Напомним, о заделке первой трещины «Реальное время» сообщало 6 марта. Вторую трещину слоем герметика экипаж закрыл 9 марта, однако утечка воздуха не прекратилась.



Ольга Плешкова