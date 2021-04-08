В Казани выявили нелегальную точку торговли речной рыбой

В казанском поселке Мирный сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам выявили нелегальную точку торговли речной свежевыловленной рыбой. На продавца составили протокол об административных правонарушениях.

Нарушитель не смог представить документацию на реализуемую им продукцию. По словам начальника отдела водных биологических ресурсов Госкомитета Ирины Мустакимовой, можно предположить, что рыба добыта браконьерами.



Продавец заявил, что продукция выловлена неизвестными лицами, которые не имеют отношения к рыбопромысловой отрасли. За это нарушителям грозит уголовная ответственность по статье 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

Фото: ojm.tatarstan.ru

Всю рыбу у продавца изъяли, часть взяли на лабораторные исследования для выяснения качества продукции, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

В марте в Казани выявили несанкционированную реализацию речной рыбы на территории ООО «Нереида»: По результатам осмотра изъяли более 120 кг речной рыбы, подлежащей утилизации.



О том, как пресекают нелегальную торговлю на «стихийных» рынках Казани, смотрите в видеосюжете «Реального времени».

Татьяна Демина