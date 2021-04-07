Квартальнов: «Ак Барс» забил два быстрых гола, потом выстояли, удержали»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился мнением о победе в третьем матче серии с «Авангардом» в плей-офф КХЛ.

«Все впереди. По игре: забили два гола, первый период у нас получился в плане того, что забили. Чего не хватало до этого. Потом выстояли, удержали счет. Хорошая была игра, было много борьбы. Идем дальше.

Когда проигрываешь, всегда чего-то не хватает. Тут повели, заставили команду отыгрываться. В Казани пропустили такие голы, их можно было заблокировать. Сегодня это хорошо получилось. 38 заблокированных бросков? Соперник тоже блокировал. Такой хоккей, с таким соперником играем. Они нас сегодня нагрузили в плане нашей обороны», — сказал Квартальнов.

Напомним, «Ак Барс» одержал первую победу в серии с «Авангардом» со счетом 2:1. Казанцы забросили обе шайбы уже в стартовом периоде встречи, после чего играли на удержание преимущества. 9 апреля команды проведут второй матч в Балашихе, на домашней площадке «Авангарда».

Сегодняшняя встреча стала дебютной для капитана казанцев Даниса Зарипова в текущем плей-офф Кубка Гагарина. Ранее он полностью пропустил серии с нижегородским «Торпедо» и уфимским «Салаватом Юлаевым».

На пресс-конференции Квартальнов похвалил Зарипова за игру против «Авангарда» (2:1).