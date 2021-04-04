В Центробанке рассказали о новых видах мошенничества

Мошенники начали использовать новую систему обмана клиентов банков. Теперь они предлагают оформить вклад под высокий процент.

Мошенники постепенно меняют тактику и крадут деньги не с банковских карт, а с депозитных вкладов. Он звонят под видом сотрудников банка и предлагают оформить вклад под более высокий процент. Заинтересовавшимся они присылают ссылку якобы на страницу онлайн-банка, где нужно ввести настоящие логин и пароль. В итоге мошенники получают доступ к банку, сообщает «РИА Новости».



Ранее в Центробанке рассказали, что делать, если на карту пришел «ошибочный» перевод от незнакомца.