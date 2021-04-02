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В Казани задержали серийного вора: он попался на краже трех банок икры

09:58, 02.04.2021
В Казани задержали серийного вора: он попался на краже трех банок икры
Фото: kzn.ru

В Казани задержали 35-летнего мужчину, который украл на рынке три банки игры, мобильник и терминал. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Казани.

Случай произошел 21 января. В отдел полиции «Московский» обратилась 32-летняя девушка, которая рассказала, что неизвестный проник в лобаз рыбного отдела, расположенного на одном из рынков, и похитил оттуда 3 банки икры, мобильный телефон и терминал. Сумму ущерба составила 31 500 рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Полицейские выяснили, что вор подобрал ключ к входной двери помещения. Также были опрошены свидетели и очевидцы, которые рассказали, что видели подозрительного мужчину. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Подозреваемого задержали 30 марта. Полицейские уже установили его причастность к другим имущественным преступлениям.

Ранее в Казани мужчина поджег павильон, чтобы скрыть кражу.

Ольга Плешкова
ПроисшествияОбщество Татарстан
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