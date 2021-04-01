В Москве задержали третьего сотрудника Минпромторга за неделю

Фото: Максим Платонов

В Москве задержали директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павла Серватинского. Об этом сообщает ТАСС.

Его подозревают в превышении должностных полномочий, следствие хочет требовать ареста подозреваемого. Официального подтверждения от следственных органов о задержании чиновника федерального ведомства пока не последовало.

Ранее были задержаны ведущий специалист-эксперт отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ Андрей Бандуров и консультант этого же отдела Сослан Гериев.