В Москве задержали третьего сотрудника Минпромторга за неделю
В Москве задержали директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павла Серватинского. Об этом сообщает ТАСС.
Его подозревают в превышении должностных полномочий, следствие хочет требовать ареста подозреваемого. Официального подтверждения от следственных органов о задержании чиновника федерального ведомства пока не последовало.
Ранее были задержаны ведущий специалист-эксперт отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ Андрей Бандуров и консультант этого же отдела Сослан Гериев.ОбществоВласть
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