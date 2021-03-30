В Рязанской области накрыли нарколабораторию, которая оптом поставляла наркотики в Татарстан

В Рязанской области полицейские накрыли нарколабораторию по производству синтетических наркотиков, откуда запрещенные вещества оптом поставляли в регионы Поволжья и Центральной России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранительные органы обнаружили более 130 кг запрещенных веществ. Также во время личного досмотра подозреваемого было обнаружено несколько контейнеров с веществом — производным метилэфедрона массой 210 граммов.

«По версии следствия, злоумышленники распространяли наркотики через интернет-магазин в так называемом теневом сегменте Сети и для конспирации использовали псевдоним. В результате комплекса оперативных мероприятий полицейские установили одного из предполагаемых наркодилеров, 21-летнего уроженца Тульской области», — рассказала Волк журналистам.

Во время обыска дома оперативники обнаружили лабораторное оборудование, больше 110 кг сильнодействующих веществ и прекурсоров. Изъято больше 21 кг наркотиков, приготовленных для оптового и розничного сбыта, более 250 кг наркосодержащей жидкости. Все это равняется примерно 280 тысячам разовых доз. По предварительной оценке, стоимость такой партии может достигать 560 миллионов рублей, передает «Интерфакс».



Нарколаборатория располагалась в частном доме в деревне Павелково Михайловского района Рязанской области. Оттуда ее продукцию отправляли в Татарстан, Чувашию, Ульяновскую, Самарскую, Нижегородскую, Пензенскую и Липецкую области. На территории регионов было обнаружено и изъято из тайников-закладок более 10 кг приготовленных к сбыту веществ.



Следственное управление УМВД России по Рязанской области возбудило уголовные дела по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере», «Покушение на преступление». Задержанный находится под стражей.



Ранее в Казани «прикрыли» лабораторию по производству синтетических наркотиков в частном доме.



Ольга Плешкова