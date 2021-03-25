В Казани временно ограничат движение транспорта по улице Соловецких Юнг

В Казани частично будет ограничено движение транспорта на участке улицы Соловецких Юнг. Будет закрыт участок возле дома №9 по улице Энергетиков. Об этом сообщается на сайте исполкома.

Ограничения будут действовать с 27 марта по 16 апреля.

Неудобства связаны с проведением работ на сетях водопровода.



Ранее в Казани продлили ограничение движения по улице Фучика из-за строительства метро.

Ольга Плешкова