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В Казани временно ограничат движение транспорта по улице Соловецких Юнг

11:59, 25.03.2021
В Казани временно ограничат движение транспорта по улице Соловецких Юнг

В Казани частично будет ограничено движение транспорта на участке улицы Соловецких Юнг. Будет закрыт участок возле дома №9 по улице Энергетиков. Об этом сообщается на сайте исполкома.

Ограничения будут действовать с 27 марта по 16 апреля.

Неудобства связаны с проведением работ на сетях водопровода.

Ранее в Казани продлили ограничение движения по улице Фучика из-за строительства метро.

Ольга Плешкова
ОбществоАвто Татарстан
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