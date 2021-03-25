Хартикайнен дисквалифицирован за грязный прием против Петрова в матче с «Ак Барсом»
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод из четвертого матча серии плей-офф между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым», где форвард Тему Хартикайнен со спины толкнул нападающего казанцев Кирилла Петрова.
Комитет принял решение дисквалифицировать форварда уфимского клуба на один матч. Также финский форвард подвергся денежному штрафу, сообщается на официальном сайте КХЛ.
Напомним, «Ак Барс» вышел в финал Восточной конференции, в четырех матчах обыграв уфимский «Салават Юлаев». За всю серию уфимцы смогли забросить в ворота соперника лишь 5 шайб. При этом первому звену «Салавата Юлаева» ни разу не удалось распечатать ворота «барсов».
Никакой ответственности: три основные причины, почему «Салават Юлаев» провалил сезонСпортХоккей
комментарии