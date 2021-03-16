Защита обжаловала домашний арест замглавы МЧС Татарстана

Фото: "Реальное время"

Апелляционную жалобу на решение Приволжского райсуда о домашнем аресте Олега Степущенко подал накануне его адвокат Дмитрий Рылов. Об этом «Реальному времени» сообщил сам защитник замглавы МЧС Татарстана.



Со слов Рылова, жалоба подана по тем же основаниям, по которым защита возражала против заключения Степущенко под стражу. Ключевыми из них адвокат подозреваемого в злоупотреблении полномочиями и растрате считает отсутствие должных доказательств причастности своего клиента к данным преступлениям.

Напомним, 12 марта райсуд отказал в ходатайстве Следкома о заключении ВИП-фигуранта под стражу, но отправил его под домашний арест. Дело против Степущенко и неустановленных лиц было возбуждено двумя днями ранее.

По версии сотрудников СК и ФСБ, замминистра и его неустановленные коллеги в сговоре с неустановленными коммерсантами в 2013—2019 годах использовали схему незаконного обогащения с получением госконтрактов на 56,7 млн рублей по поставке оборудования и монтажу речевых сиренных установок для системы массового оповещения населения, обязательства по которым не были исполнены в полном объеме, а деньги похищены и растрачены.

На заседании суда подозреваемый вину отрицал, а следователь 4-го отдела Следкома заявлял о связях его семьи с фирмами-получателями госконтрактов.