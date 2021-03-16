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В Татарстане приставы добивались выплаты несуществующего долга от многодетной семьи — Следком начал проверку

18:50, 16.03.2021
В Татарстане приставы добивались выплаты несуществующего долга от многодетной семьи — Следком начал проверку
Фото: pixabay.com

Следственные органы Следкома РФ по РТ проводят доследственную проверку после публикации о том, что в Казани сотрудники УФССП пытаются добиться выплаты несуществующих долгов от многодетной семьи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, приставы объясняют это тем, что глава семейства — полный тезка мужчины, который ранее был осужден за хищение денежных средств у ряда кредитных учреждений.

Фото: пресс-служба УФССП по РТ

Следователи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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