В Татарстане приставы добивались выплаты несуществующего долга от многодетной семьи — Следком начал проверку

Следственные органы Следкома РФ по РТ проводят доследственную проверку после публикации о том, что в Казани сотрудники УФССП пытаются добиться выплаты несуществующих долгов от многодетной семьи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По предварительным данным, приставы объясняют это тем, что глава семейства — полный тезка мужчины, который ранее был осужден за хищение денежных средств у ряда кредитных учреждений.

Фото: пресс-служба УФССП по РТ

Следователи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

