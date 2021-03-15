Эксперты составили топ-10 самых распространенных в России автомобилей

В тройке распространенных автомобилей 45-миллионного парка в России ­— только отечественные модели авто, сообщает аналитическое агентство «Автостат».



Возглавляет десятку LADA 2107 («Жигули») — таких авто зарегистрировано в России 1,65 млн единиц. Второе место у LADA 2106 («Жигули-1600») — автомобиль перешагнул рубеж в 1,26 млн ед. Тройку замыкает LADA 4x4 (или ВАЗ-21214) с количеством зарегистрированных автомобилей в 999,5 тыс. ед. На четвертом и пятом местах — корейские KIA Rio и Hyundai Solaris (931,8 тыс. и 848,2 тыс. шт. соответственно).

Однако следом снова идут представители отечественного автопрома: шестое место достается LADA 2110 с показателем в 824,7 тыс. ед., на седьмом и восьмом местах — LADA 2109 («Спутник») и LADA 2114 («Самара-2») — 787,8 тыс. ед. и 779,1 тыс. ед. соответственно. На девятом месте — Ford Focus (755,9 тыс. шт.), десятку замыкает Renault Logan (740,5 тыс. шт.).

На представленную в топе десятку авто приходится 21% от всех легковушек в России. У остальных моделей показатель ниже 700 тыс. ед. (исключение — Toyota Corolla, находящаяся на 11-м месте рейтинга с показателем в 719,2 тыс. ед.)

Фото: wikipedia.org / lorentey (Karoly Lorentey)

Напомним, ранее эксперты составляли топ-10 самых продаваемых автомобилей с автоматической трансмиссией (АТ).

Маргарита Головатенко