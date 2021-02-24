Эксперты составили топ-10 самых продаваемых машин 2020 года с автоматической трансмиссией

Эксперты аналитического агентства «Автостат» составили топ-10 лучших автомобилей с автоматической трансмиссией (АТ).



Лидером по продаваемости на российском рынке стал автомобиль KIA Rio — в 2020 году эта модель с АКП разошлась тиражом в 71,6 тыс. шт. Второе место в рейтинге у кроссовера Hyundai Creta — в прошлом году реализовали 56 тыс. машин. Замыкает тройку лидеров седан Hyundai Solaris, продажи которого составили 39 тыс. экземпляров.

Четвертое и пятое места разделяют Volkswagen Polo, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan — по продажам они преодолели отметку в 30 тыс. шт. — 36,1 тыс. шт., 34 тыс. шт. и 30,5 тыс. шт. соответственно.

В топ-10 также вошли Toyota Camry (27,4 тыс. шт.), KIA Sportage (25,7 тыс. шт.), Hyundai Tucson (20,4 тыс. шт.) и Skoda Rapid (20 тыс. шт.).

Фото: wikipedia.org/EurovisionNim

В декабре «Реальное время» составляло топ-10 самых продаваемых машин — 2020. По итогам года восемь брендов показали отрицательные значения годового прироста, даже тройка лидеров: LADA, KIA и Hyundai.

Маргарита Головатенко