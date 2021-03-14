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В Татарстане сегодня ожидается метель, гололедица и до -7 градусов

05:20, 14.03.2021
В Татарстане сегодня ожидается метель, гололедица и до -7 градусов
Фото: Гидрометцентр РТ

В воскресенье, 14 марта, в Татарстане прогнозируют облачную с прояснениями погоду, днем местами небольшой снег и метель, ночью без существенных осадков. На дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Минимальная температура воздуха в республике будет колебаться от -2 до -7°. Ветер в воскресенье будет умеренным, местами сильным порывами до 15—17 м/с.

Напомним, на субботу, 13 марта, синоптики прогнозировали от -4 до -9 градусов.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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