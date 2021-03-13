Самолет со 197 пассажирами экстренно приземлился в Тюмени, не долетев до Новосибирска

Фото: «Реальное время» (архив)

Сегодня ночью у самолета А-331 авиакомпании S7, выполнявшего рейс Москва — Новосибирск, отказал второй двигатель, и в 02.22 мск лайнер экстренно приземлился в тюменском аэропорту Рощино. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

«Предварительная причина посадки воздушного судна — отказ второго двигателя. Посадка произведена в штатном режиме», — говорится в сообщении.

На борту самолета было 197 пассажиров, в том числе семеро детей. На время урегулирования ситуации их разместили в санитарной зоне аэропорта. В 8 утра по московскому времени авиалайнер с устраненной поломкой вылетел в Москву.

Напомним, чуть больше месяца назад самолет Sukhoi Superjet вынужден был прервать вылет из Саратова в Москву — предположительно, тоже из-за технической неисправности.