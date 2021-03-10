Генменеджер «Торпедо»: «Спасибо «Ак Барсу» за урок, мы могли больше»
Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров прокомментировал вылет нижегородского клуба из плей-офф КХЛ. Накануне нижегородцы в четвертый раз в серии уступили казанскому «Ак Барсу».
«Расстроен. Могли больше, хотя и плей-офф в начале сезона казался чудом. Предстоит проанализировать весь сезон и продумать, как стать сильнее. P. S. Спасибо «Ак Барсу» за урок и удачи в плей-офф!» — написал Гафуров в своем «Твиттере».
Расстроен.— Max Gafurov (@MaxGafurov) March 9, 2021
Могли больше, хотя и плей-офф в начале сезона казался чудом.
Предстоит проанализировать весь сезон и продумать как стать сильнее.
P.S. Спасибо @hcakbars за урок и удачи в плей-офф!
В комментариях к посту Гафуров также добавил фразу из английской пословицы «Рим тоже не сразу строился».
Напомним, накануне нижегородцы уступили дома «Ак Барсу» со счетом 1:4. Это поражение стало четвертым в серии, и «Торпедо» выбыло из розыгрыша плей-офф.
Ранее о причинах вылета нижегородцев высказался главный тренер команды Дэвид Немировски.
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