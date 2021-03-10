Тренер «Торпедо» Немировски объяснил причины поражения в серии с «Ак Барсом»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал вылет команды из розыгрыша Кубка Гагарина. Нижегородцы уступили в серии первого раунда плей-офф казанскому «Ак Барсу» со счетом 0:4.

Американский специалист убежден, что его команде не хватило удачи в реализации своих моментов.

«Всю серию шайба не шла в ворота, а любой отскок был не в нашу сторону. Понятно, что это был не ключевой фактор, но везение было не на нашей стороне.

Соперник — очень сбалансированная и сильная команда. Они хорошо провели все матчи, и нам было тяжело. Мы не хотели так заканчивать сезон, но это произошло. Думаем о следующем сезоне», — цитирует Немировски официальный сайт нижегородского «Торпедо».

Фото: vk.com/torpedonn

Напомним, накануне нижегородцы уступили дома «Ак Барсу» со счетом 1:4. Это поражение стало четвертым в серии и «Торпедо» выбыло из розыгрыша плей-офф.

«Ак Барс» не заметил «Торпедо» в четырех матчах серии: смотреть невозможно, но этот хоккей работает