Эксперт КХЛ: «Ак Барс» — фаворит Востока, едет бульдозером»

Эксперт КХЛ Александр Кожевников назвал главного фаворита Восточной конференции. По его словам, на Востоке такой клуб лишь один — казанский «Ак Барс».

«Если говорить о Востоке, то выделяется «Ак Барс». Уфа, Магнитогорск и Балашиха — претенденты на второе место, но фаворит там — один», — считает Кожевников.

Он также прокомментировал серию казанцев с «Торпедо», где команда Дмитрия Квартальнова ведет со счетом 3:0, и игру «Салавата Юлаева» с «Трактором».

«Ак Барс», как и ожидалось, едет бульдозером. Хитрый, интересный хоккей показывает «Салават» в серии с оборонительным «Трактором», — сказал эксперт.

Александр Кожевников. Фото: russia-hockey.ru

Сегодня команды сыграют четвертую игру серии первого раунда КХЛ. «Ак Барс» в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо», а уфимцы проведут второй матч подряд в Челябинске с местным «Трактором».

Напомним, ранее казанцы разгромили в гостях «Торпедо» и третий раз подряд обыграли своего соперника.