Российские следователи возбудили уголовное дело после крушения Ми-24 в Армении

Военные следователи России возбудили уголовное дело после крушения вертолета Ми-24 на границе Армении и Азербайджана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.



Дело возбуждено по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет.

Источник уточнил, что следователи России вместе с коллегами из Армении и Азербайджана осмотрели место и назначили проведение нескольких экспертиз. Предполагается, что дело может быть переквалифицировано на более тяжкое.

Фото: rostec.ru

Президент России Владимир Путин назвал имена погибших членов экипажа вертолета Ми-24, который сбили азербайджанские военные. Ими оказались командир экипажа Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин.