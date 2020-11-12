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Российские следователи возбудили уголовное дело после крушения Ми-24 в Армении

15:52, 12.11.2020
Российские следователи возбудили уголовное дело после крушения Ми-24 в Армении
Фото: wikipedia.org

Военные следователи России возбудили уголовное дело после крушения вертолета Ми-24 на границе Армении и Азербайджана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет.

Источник уточнил, что следователи России вместе с коллегами из Армении и Азербайджана осмотрели место и назначили проведение нескольких экспертиз. Предполагается, что дело может быть переквалифицировано на более тяжкое.

Фото: rostec.ru

Президент России Владимир Путин назвал имена погибших членов экипажа вертолета Ми-24, который сбили азербайджанские военные. Ими оказались командир экипажа Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин.

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