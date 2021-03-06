Федотов: «Будет вдвойне приятно, если «Салават» чуть быстрее отправится в отпуск»

Вратарь «Трактора» Иван Федотов поделился мнением о серии плей-офф с уфимским «Салаватом Юлаевым». Ранее голкипер провел два сезона в системе уфимского клуба.

— Дополнительная мотивация? Нет, у меня есть мотивация пройти дальше. Идет плей-офф. Конечно, вдвойне приятнее будет, если «Салават» чуть раньше отправится в отпуск. Может быть, есть дополнительная мотивация, но это момент для вас, для журналистов. Ему (вратарю «Салавата» Метсоле) будет не так приятно победить, как мне, возможно, — сказал Федотов.

Напомним, накануне «Салават Юлаев» победил в овертайме «Трактор» и сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ. Теперь команды проведут два матча на площадке челябинского клуба.

Федотов начинал свою профессиональную карьеру в КХЛ в нижнекамском «Нефтехимике», в котором за два сезона провел лишь одну игру. После этого он перебрался в «Салават Юлаев», где успел сыграть лишь три встречи на уровне КХЛ. В феврале нынешнего года Федотов был признан лучшим вратарем месяца в лиге.