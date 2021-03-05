«Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Трактором» в плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» обыграл в овертайме челябинский «Трактор» (3:2 от) во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Счет встречи был открыт на 11-й минуте, когда Виталий Кравцов реализовал большинство. Уфимцы отыгрались во втором периоде. «Трактор» долгое время провел в меньшинстве и в одном из моментов «Салават Юлаев» воспользовался своим преимуществом. Тему Хартикайнен от рукава защитника гостей отправил шайбу в ворота.

Буквально тут же уфимцы вышли вперед, Владислав Картаев повторил трюк финского коллеги и сделал счет 2:1 в пользу своей команды. «Трактор» отыгрался незадолго до конца третьего периода. Ник Бэйлен успешно подкараулил отскок у ворот Юхи Метсолы и перевел игру в овертайм.

В дополнительное время точнее оказались хозяева. Решающую точку в матче поставил Хартикайнен.

«Салават Юлаев» — «Трактор» — 2:2 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0)

Голы:

0:1 — 11, Кравцов (Гика, Пилут);

1:1 — 28, Хартикайнен (Кадейкин);

2:1 — 32, Картаев (Башкиров);

2:2 — 56, Бэйлен (Кравцов, Гика);

3:2 — 73, Хартикайнен.