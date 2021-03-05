Ламса: «Салават» нашел эмоциональный уровень, в котором надо играть в плей-офф»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса прокомментировал победу над «Трактором» (3:2 от) во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Он считает, что его команда заслужила такой результат.

«Мы нашли тот эмоциональный уровень, в котором надо играть в плей-офф. Мы заслужили победу, трудились все 60 минут, включая овертайм. Метсола провел отличный матч сегодня и помог команде победить», - считает Ламса.

Фото: vk.com/hcsalavat

Тренер уфимцев также отметил большое количество удалений в своей команде. Ламса уверен, что вторую шайбу «Салават Юлаев» пропустил из-за последствий удаления защитника Михаила Науменкова.

«Мы добавили в нападении по сравнению с прошлым матчем. Думаю, в течение всей кубковой весны первая тройка нам поможет. Сегодня она нам очень помогла. Согласен, надо поработать над дисциплиной и минимизировать удаления. Ключевой момент — удаление Науменкова, после которого у нас сбился ритм. Соперник смог вернуться в игру», — сказал Ламса.

Напомним, «Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Трактором», благодаря победе в овертайме во втором матче в Уфе. Решающим стал дубль в исполнении лидера уфимцев Тему Хартикайнена.