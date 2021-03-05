Рейдеборн пропустит второй матч серии с «Торпедо» в плей-офф КХЛ

Тренерский штаб «Ак Барса» определился с составом на второй матч с нижегородским «Торпедо» в серии первого раунда плей-офф КХЛ.

С первых минут игру начнет вратарь Тимур Билялов. При этом Адам Рейдеборн не попал в заявку на матч, на скамейке запасных будет находиться 24-летний Илья Голубев.

Также в составе не оказалось капитана команды Даниса Зарипова. Вернулся в основу защитник Микаэль Викстранд.

Фото: vk.com/hcakbars

Встреча в Казани начнется в 19:30 по мск. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах ТНВ и «ТНВ-Планета».

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