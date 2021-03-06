Жители Казани рассказали, каким должен быть идеальный женский автомобиль

По мнению жителей Казани, идеальным автомобилем для женщины является красный кроссовер. Об этом свидетельствуют данные исследования «Авито.Авто»; в исследовании отмечается, что опрашивали для него как мужчин, так и женщин.

22% опрошенных из Казани назвали кроссовер или внедорожник идеальным типом кузова для женского авто, Еще 21% респондентов в городе указали, что автомобиль мечты женщин, по их мнению, — кабриолет. 19% опрошенных сочли, что идеальный автомобиль для женщины — хэтчбек.

Идеальным цветом для женского автомобиля жители Казани, согласно результатам опроса, считают красный — соответствующий вариант ответа выбрали 35% опрошенных. Второй по популярности цвет женского авто — белый, его указали 18% респондентов.

Идеальным же брендом автомобиля для женщины большинство опрошенных назвали Mercedes-Benz. Однако отметим, что мнения в этом вопросе сильно разделились: за Mercedes-Benz проголосовали только 11% опрошенных, чуть меньше (10%) — за BMW.

Александр Артемьев