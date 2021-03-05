В Минтрансе РТ рассказали о новых правилах проведения техосмотра

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Андрей Егоров на пресс-конференции рассказал подробнее о новых правилах проведения техосмотра:



— Новая реформа будет сопровождаться фотографированием транспортного средства до и после прохождения осмотра. Кроме этого, по результатам технического осмотра технический эксперт оформляет диагностическую карту в электронном виде. И подписывает ее цифровой подписью. Все происходит при непосредственном участии сотрудника ГИБДД.

На сегодняшний день в республике 57 операторов технического осмотра, 104 пункта техосмотра, которые готовы эту работу выполнить.

Теперь не требуется проходить техосмотр автомобилям, выпущенным менее четырех лет назад. К этой категории относятся легковые автомобили, грузовые автомобили до 3,5 тонны и мототранспортные средства. Один раз в два года проходит та же категория, когда срок наступает от 4 до 10 лет. После 10 лет техосмотр проходят ежегодно.

Что касается легковых такси, автобусов, грузовых автомобилей с массой более 3,5 тонны, с года выпуска которых прошло не более 5 лет, то они проходят техосмотр ежегодно. Свыше 5 лет — начинают проходить раз в полгода.

Кроме этого, сохранено право владельца проходить техосмотр ранее установленного срока.

Напомним, правила прохождения технического осмотра (ТО) автомобилей в России меняются с 1 марта, но по-новому россияне начнут его проходить с 1 октября, так как срок действия диагностических карт продлен до этой даты.