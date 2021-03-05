Владимир Вуйтек: «Торпедо» поборется с «Ак Барсом» в Нижнем Новгороде»
Бывший тренер «Ак Барса» Владимир Вуйтек не ожидает проблем у казанской команды во втором матче серии против «Торпедо» в плей-офф КХЛ.
«Второй матч серии Казань выиграет в основное время и укрепит свое преимущество в этой паре. Торпедовцы не смогут сыграть на таком же уровне, как в первой игре. «Ак Барс» доставит им много проблем и сможет забить три-четыре шайбы.
В Нижнем Новгороде «Торпедо» еще поборется, но в предстоящем матче, я считаю, команда Дэвида Немировски не сможет ничего противопоставить сопернику», — сказал Вуйтек.
Первый матч серии с «Торпедо» закончился победой «Ак Барса» в овертайме со счетом 2:1. Казанцы вышли в плей-офф с первого места в Восточной конференции, нижегородцы финишировали по итогам регулярного чемпионата на восьмой строчке.
После двух матчей в Казани команды переедут в Нижний Новгород, где проведут еще две игры.
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