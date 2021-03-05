«Салават Юлаев» и «Трактор» проведут второй матч серии плей-офф КХЛ

В пятницу, 5 марта, в Уфе состоится второй матч серии между «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором» в рамках первого раунда Кубка Гагарина.

Стартовая игра команд завершилась победой гостей со счетом 3:1. Дублем в составе «Трактора» отметился Вячеслав Основин, еще по голу забросили Виталий Кравцов и Владислав Картаев из «Салавата Юлаева».

Владислав Картаев. Фото: vk.com/hcsalavat

Хоккеисты «Трактора» вышли на матч в новой игровой форме, посвященной 60-летию первого полета Юрия Гагарина в Космос. Ожидается, что в ней они проведут все матчи плей-офф.

Ответная игра команд пройдет также в Уфе, начало встречи — в 17.00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале БСТ и платном КХЛ HD.

Серия в первом раунде Кубка Гагарина длится до четырех побед одной из команд.

Подробнее о первой встрече «Салавата Юлаева» и «Трактора» в нынешнем плей-офф КХЛ читайте в материале «Реального времени».