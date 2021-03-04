В Казани кондуктор накричала на дедушку из-за тележки с картоном — видео

В Ассоциации АТП осудили действия кондуктора автобуса, которая в грубой форме отказалась везти пожилого человека без оплаты провоза багажа. Видео инцидента появилось в соцсети.

На кадрах опубликованной видеозаписи кондуктор в грубой форме требует с пожилого мужчины деньги за провоз багажа. Он объясняет ей, что в тележке у него груз, который он сдает, и тем самым собирает себе деньги на лекарства.

Когда видео инцидента увидели перевозчики, была проведена внутренняя проверка. Кондуктор установлен, вызван на дисциплинарную комиссию. Ее проведет лично руководитель автотранспортного предприятия. Отмечается, что по правилам перевозок женщина имела право попросить оплатить багаж, но не на повышенных тонах.

«Работник общественного транспорта не имела право грубо и на повышенных тонах разговаривать с дедушкой. Дедушка ездит на автобусе №35 каждый день. На вид всегда опрятный, чистый. Вот только возит тележку со зловонным запахом. Как стало известно, дедушка одинокий, у него никого нет. Он собирает на улицах картон и возит его сдавать в пункт приема. Вырученные деньги он тратит на покупку лекарств. Собирает картон он, видимо, не от хорошей жизни, пенсии, похоже, не хватает на самое нужное — лекарства», — прокомментировал инцидент председатель ассоциации Сергей Темляков.

Ранее сообщалось, что за два дня в Казани поступило шесть жалоб на кондукторов.

Ольга Плешкова