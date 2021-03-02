Мэр Нижнекамска пообещал, что строительство экстрим-парка не затронет лесную зону

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин заверил, что при строительстве экстрим-парка лесная зона и парк «Солнечная поляна» не пострадают. Он обратил внимание, что основная часть работ пройдет рядом с ними, на пустыре.



«Я хочу успокоить нижнекамцев, которые поднимают и обсуждают данную тему в социальных сетях, лесная зона не пострадает, как и не пострадает существующая часть парка «Солнечная поляна» — передает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ слова Метшина.

По его словам, проект позволит комплексно благоустроить территорию. Он напомнил, что в 2021 году планируется обустроить главную площадь экстрим-парка, скейтпарк, памп-трек и создать зоны отдыха для спортсменов и гостей.

Фото: e-nkama.ru

Напомним, в конце февраля в Нижнекамске прошли общественные обсуждения по проекту благоустройства парка «Солнечная поляна» и созданию экстрим-парка на прилегающей к нему территории. Пространство будет строиться в два этапа. На первый направят 70 млн рублей.



Татьяна Демина