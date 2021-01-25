Кабмин Татарстана постановил провести отчуждение животных в охотничьих хозяйствах и селах из-за АЧС

Фото: Олег Тихонов (архив)

Кабмин Татарстана вновь постановил провести отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства в связи со вспышкой африканской чумы свиней на некоторых территориях республики. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отчуждение животных должно произойти на частях территории в некоторых охотничьих хозяйствах и в деревнях в Заинском районе Татарстана, а также в населенном пункте в Нижнекамском районе.

12 января Кабмин республики постановил провести отчуждение животных на территории национального парка «Нижняя Кама» Елабужского района РТ и в пределах административных границ сел Большие Армалы, Лекарево, Танайка Елабужского района и поселка Пробуждение Нижнекамского района РТ.



Татьяна Леухина