Сайт Ак Барс Страхование признали лучшим порталом среди страховых компаний

12 февраля 2021 года в Москве в Omega Rooftop наградили лауреатов конкурсов «Золотой сайт» и «Золотое приложение». Компания Ак Барс Страхование удостоилась специального приза конкурса «Золотой сайт в номинации «Лучший сайт страховой компании».

«Золотой сайт» — ключевой и старейший конкурс интернет-проектов в Рунете. Премия вручается с 1997 года на основе решений независимого жюри. Организатором объединенного конкурса выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

В 2021 году компании боролись за победу в 12 «золотых» и 31 тематической номинациях премии «Золотой сайт». В свою очередь, в рамках конкурса «Золотое приложение» вручили награды пяти «золотым» и 22 финалистам тематических номинациях. Всего на конкурсы подали более 900 заявок. Подробнее ознакомиться с результатами премий можно на сайте.

Победивший в номинации сайт Ак Барс Страхование запущен в 2020 году ко Дню российского страховщика. Новый корпоративный портал компании получил современный дизайн и был адаптирован для всех категорий пользователей, в том числе близоруких, дальнозорких и дальтоников. Его функционал позволяет совершать покупки продуктов компании и управлять ими онлайн, использовать онлайн-калькуляторы, чат-боты, форму обратной связи. Сайт доступен на всех устройствах с любым разрешением экрана.

Продуктовые разделы портала для удобства разделили на категории: для физических лиц, юридических лиц и партнеров компании. Для клиентов разработали личный кабинет, где можно управлять страхованием, а найти ближайший офис стало еще проще — для этого детально проработали геораздел. Теперь для поиска офлайн-отделения достаточно указать адрес своего местоположения.

Таким образом, после ребрендинга и обновления сайт получил новые функции и стал более удобен для пользователей, что соответствует стратегии развития компании Ак Барс Страхование, уделяющей особое внимание цифровизации. Портал функционирует в стабильном режиме с высокой скоростью работы. Как следствие, значительно сократилось среднее время оформления заказа. Оценить удобство обновленного ресурса можно по ссылке (18+).



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