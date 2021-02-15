В отношении координатора штаба Навального в Казани возбудили уголовное дело об уклонении от призыва в армию

Следком возбудил уголовное дело в отношении координатора штаба Навального в Казани Олега Емельянова об уклонении от призыва на военную службу. Об этом сообщил в Telegram руководитель Международной правозащитной группы «Агора».

Следователи сейчас проводят обыск у него в жилище.

Фото: twitter.com/gleoov

Напомним, в конце января Емельянова арестовали на 10 суток за акцию в поддержку Алексея Навального.