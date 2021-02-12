В КФУ открыли способ защитить картофель от грибкового заболевания

В Казанском федеральном университете разработали уникальную технологию, которая избавит от серьезной проблемы как крупных аграриев, так и простых огородников. Речь о способе защитить картофель от опасной распространенной болезни — фузариоза, или сухой гнили, как еще ее называют. Ученые обнаружили штаммы бацилл, которые оказались активны против возбудителей грибкового заболевания.



— Среди фузариевых грибов есть полезные и патогенные, — сообщила специалист. — Это обычные обитатели почвы. Но патогенные, если их становится слишком много, заселяют растения, вызывая тем самым его преждевременную гибель.

Микроорганизмы попадают через корни в сосуды, становясь причиной их закупорки. Питательные вещества и вода прекращают поступать, и растение увядает. По словам эксперта, потери из-за фузариоза могут достигать от 20 до 60 процентов урожая. Кроме того, некоторые фузарии выделяют микротоксины. Они не очень ядовитые, однако имеют свойство накапливаться в организме. Регулярно поедая зараженные продукты, человек рискует однажды отравиться.

Фото kpfu.ru

Казанские ученые активно разрабатывают способ создания биопрепаратов для защиты картофеля от фузариоза. Выявлен целый ряд штаммов бацилл, которые оказались активными против возбудителей опасного грибкового заболевания. Препараты создаются на основе бациллюс субтилис. Он отличается антагонистической активностью, подавляя рост патогенных бактерий и грибов, безвреден для человека и экологичен.

Подробнее о разработке казанских ученых читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова