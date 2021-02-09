В Казани дети получили переломы позвоночника после батутов — прокуратура проверяет информацию

Прокурору Казани Олегу Дроздову поручено организовать проверку информации о том, что в батутном центре трое детей получили серьезные травмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Надзорное ведомство совместно со специалистами проверит работу развлекательного заведения на предмет соблюдения требований законодательства в части безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья детей.

Ранее СМИ рассказали, что после посещения батутного комплекса в Казани трое детей получили компрессионный перелом позвоночника. 11 детей провели в центре около шести часов, изначально никто не жаловался на недомогания. Однако утром некоторым стало хуже, в результате их госпитализировали. Еще один ребенок получил ушибы и растяжения.

Ранее заведующий отделением травматологии ДРКБ, врач-травматолог-ортопед Алексей Глушков предупредил об опасности батутов, где дети нередко получают серьезные травмы из-за того, что остаются без присмотра. В абсолютном большинстве детских травм виноваты родители, которые либо недостаточно присматривают за ребенком или не рассказывают ему о правилах безопасности, выразил мнение специалист.

Татьяна Леухина