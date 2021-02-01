В Башкирии на трассе татарстанец на фуре влетел в легковушку со студентами — двое погибли

Фото: МВД по РБ

В Башкирии на 1263-м км федеральной автодороги Москва — Уфа произошло смертельное ДТП. 57-летний водитель фуры почувствовал себя плохо, потерял управление и влетел в легковушку. В результате ДТП погибли два человека.

Столкновение грузового «Мерседеса», груженного 20 тоннами комбикорма, и «Лады Гранты», в которой и находились студенты, произошло вчера вечером. По одной из версий, 57-летнему водителю фуры из Елабуги стало плохо с сердцем и он потерял управление. В результате большегруз протаранил легковушку.

Фото: МВД по РБ

В легковушке ехали четверо студентов местного профессионального колледжа. Они направлялись в общежитие учебного заведения, чтобы в понедельник пойти на учебу.

Водитель и пассажир «Лады Гранты» 18 и 19 лет погибли. Водителя большегруза и еще двух пассажиров легковушки госпитализировали, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

На минувших выходных в соцсетях сообщили о смертельном ДТП в Татарстане с участием пожарного автомобиля.