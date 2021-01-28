Тренер Нурмагомедова назвал невозможным бой-реванш Макгрегора с Хабибом

Хавьер Мендес, тренирующий чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, считает, что после поражения Конора Макгрегора от Дастина Порье бой-реванш ирландца против российского бойца невозможен.

«Теперь мы не получим реванш между Хабибом и Конором. Боя Хабиба с Тони тоже не будет. Хабибу это не нужно. Единственное, что может его привлечь, — это бой с Сен-Пьером, как хотел его отец. Я никогда не общался с Хабибом на тему того, чего он хотел бы в будущем. Может, он уже с Сен-Пьером драться не хочет», — сказал Мендес.

Фото: eurosport.ru

Напомним, ранее стало известно об отстранении Макгрегора от боев на ближайшие полгода. После поражения техническим нокаутом от Порье ирландец откатился на 15-е место в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории.