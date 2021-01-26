В Казани продлили арест «поволжскому душителю» бабушек

Фото: "Реальное время"

До 27 апреля под стражей останется 38-летний Радик Тагиров, обвиняемый в 27 убийствах и покушениях на пожилых женщин в 12 регионах страны. Такое решение вынес Вахитовский райсуд Казани по ходатайству сотрудников центрального аппарата Следкома, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Напомним, по делу работает группа из 10 следователей под руководством сотрудников третьего следственного управления ГСУ СКР (с дислокацией в Нижнем Новгороде).

Подозреваемого в убийствах 2011—2012 годов удалось задержать в декабре 2020-го в Казани, суд поместил его под арест.

На заседании суда Тагиров признался в этих тяжких преступлениях и объяснил их тем, что в тот период потреблял наркотики.

Список жертв обвиняемого — в материале «Реального времени». В СИЗО Казани ему объявили бойкот.