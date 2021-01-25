Квартиры «Свея» в центре Казани выставили на торги за четверть миллиарда

Фото: Дима Канеки/domofoto.ru

Кирпичные стены, 100 тысяч рублей за «квадрат»

Принадлежащие обанкротившемуся застройщику «Фирма «Свей» квартиры в четырех домах в центре Казани уйдут с торгов, выяснило «Реальное время». Всего речь идет о 19 квартирах плюс в некоторых случаях машино-местах, которые продаются четырьмя лотами. Общая стоимость имущества составляет около 250 млн рублей, при этом торги идут на повышение.

Самым близким к центру столицы Татарстана объектом из этих четырех можно считать недвижимость в шестиэтажном доме по адресу: улица Некрасова, 19, недалеко от КГФЭИ. Там на продажу выставлены четыре квартиры (одна «однушка», одна «двушка» и две «трешки») со средней стоимостью квадратного метра в пределах 90—100 тыс. рублей, а также два машино-места на цокольном этаже. Территория этого дома огорожена и находится под охраной. При этом о каком-то ремонте в квартирах речи не идет, судя по отчету оценщика (есть в распоряжении «Реального времени»), квартиры пока не могут похвастаться чем-то кроме голых кирпичных стен. Отделка черновая, «чернее» некуда.

Самым близким к центру Казани объектом из выставленных можно считать недвижимость в доме по адресу: улица Некрасова, 19. Фото: Дима Канеки/domofoto.ru

Не так далеко от предыдущего дома находится дом по адресу Ульянова-Ленина, 23. Судя по всему, квартиры в этом доме построили довольно просторные — площадь «однушки» на пятом этаже там составляет 71,5 кв. м, а стоит она около 6,8 млн рублей. «Трешка» же — все 10,6 млн рублей при площади в 156 кв. м. Всего на продажу там выставлено шесть квартир, также в «черновом» варианте.

Следующий дом — Бехтерева, 9а. Там «Свей» продает три «трешки» стоимостью примерно в 10 млн рублей каждая, плюс еще 10 нежилых помещений на первых уровнях здания (там стоимость одного помещения доходит до 17 млн рублей). В итоге именно дом на Бехтерева стал самым дорогим лотом торгов — его начальная стоимость составляет 133 млн рублей.

По другую сторону Казанки находится дом по адресу Четаева, 14, — это многоэтажная «свечка», расположенная неподалеку от комплекса зданий КАИ. При этом цена квадратного метра, согласно данным оценки, там не сильно отличается от предыдущих лотов — «однушка» площадью в 36 кв. м там стоит 4,2 млн рублей, или 115 тыс. рублей за кв. м. «Свей» продает там пять «двушек» и одну однокомнатную квартиру, опять же в черновой отделке.

Во всех квартирах отделка черновая. Фото: скрин из отчета об оценке

Дома с проблемами

Напомним, крах «Свея» обернулся множеством казанских «недостроев» и сотнями, если не тысячами обманутых дольщиков, а также уголовным делом в отношении основателя компании Рашида Аитова. В итоговую версию обвинения вошло 126 эпизодов мошенничества и ряда других преступлений на сумму свыше 300 млн рублей. В 2018 году суд первой инстанции приговорил его к 11 годам заключения, позже апелляция снизила срок до 9 лет и 9 месяцев. При этом сам Аитов ходатайствовал об освобождении от дальнейшего отбывания срока по болезни.

Перечисленные выше дома так или иначе светились на разных этапах истории краха «Свея». Так, дом по адресу Ульянова-Ленина, 23, фигурировал в уголовном деле — еще на стадии строительства (тогда дом имел номер 25). «Свей», по версии следствия, нанял на охрану стройки ЧОП «Русь», но расплачиваться с организацией не спешил — потребовал от директора ЧОП, чтобы его сотрудники продолжали охранять строящийся дом, а заплатить обещал квартирой в еще одном строящемся доме на Четаева.

Крах «Свея» обернулся множеством казанских «недостроев» и сотнями обманутых дольщиков, а также уголовным делом в отношении основателя компании Рашида Аитова. Фото Дмитрия Резнова

Дом по адресу Четаева, 14, — это один из последних сданных домов «Свея» — его строили 12 лет и сдали только в 2019 году, достраивали его за «Свеем» сначала ООО «Ак Таш», а затем «Бриз». Квартиры в нем получили 142 дольщика.

В доме по улице Некрасова «Свей» был лишь заказчиком, подрядчиком же был «ФаворитСтрой» — и их взаимоотношения легли в основу еще одного уголовного дела. Приговором суда по гендиректору «Фаворита» Роберту Оринину установлено: разрешения на 7—8 этажи отсутствовали, однако квартиры на них продавали, а когда возникли претензии со стороны надзорных органов — разобрали мансарду. При этом в доме, как ранее выясняло «Реальное время», имеется и квартира, принадлежащая самому Аитову. А в доме на Ульянова-Ленина есть квартира у старшей дочери предпринимателя.

Бехтерева, 9а, тоже вводился в эксплуатацию с трудом — владельцы квартир жаловались, что не могли зарегистрировать права собственности и даже писали об этом письма в адрес президента Татарстана.

Александр Артемьев