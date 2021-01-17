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Самолет с Навальным приземлился в Шереметьево

20:14, 17.01.2021 1
Самолет с Навальным приземлился в Шереметьево
Фото: wikimedia.org

Самолет авиакомпании «Победа» с российским оппозиционером Алексеем Навальным на борту приземлился в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Она добавила, что бортпроводница просит пассажиров оставаться на своих местах и говорит, что это штатная ситуация.

Изначально планировался прилет в аэропорт Внуково, но затем рейс был перенаправлен. Во Внуково тем временем начались задержания.

О своем возвращении в Россию Навальный объявил в минувшую среду. На него и иных лиц возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Также ФСИН подала иск о замене условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. По прилете оппозиционера могут задержать.

ОбществоВласть
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