Самолет с Навальным приземлился в Шереметьево

Самолет авиакомпании «Победа» с российским оппозиционером Алексеем Навальным на борту приземлился в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Сели в Шереметьево. До последнего невозможно было поверить, что они боятся настолько. Но вот подтверждение) — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 17, 2021

Она добавила, что бортпроводница просит пассажиров оставаться на своих местах и говорит, что это штатная ситуация.

Изначально планировался прилет в аэропорт Внуково, но затем рейс был перенаправлен. Во Внуково тем временем начались задержания.



О своем возвращении в Россию Навальный объявил в минувшую среду. На него и иных лиц возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Также ФСИН подала иск о замене условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. По прилете оппозиционера могут задержать.

