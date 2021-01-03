В России изменится порядок взаимодействия ГИБДД с автошколами

С 1 апреля 2021 года в России появится новый порядок взаимодействия ГИБДД с автошколами. Соответствующий приказ подготовило МВД.

Согласно документу, автошколам смогут отказывать в приеме экзамена в подразделениях ГИБДД из-за отсутствия сведений об учебной группе, отсутствия у организации лицензии на осуществление образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения либо приостановления, аннулирования или прекращения действия лицензии, сообщает ТАСС.



Фото: Максим Платонов (архив)

Также указано, что автошколы в течение пяти дней с начала обучения должны будут передавать в полицию информацию о кандидатах на получение водительских прав.

Кроме этого, МВД будет проверять наличие медицинских противопоказаний у кандидатов к управлению автомобилем.

Ранее Федерация автошкол Татарстана представила антирейтинг автошкол республики, выпускники которых стали участниками смертельных аварий.



Ольга Плешкова