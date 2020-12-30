В Татарстане назначили замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В Татарстане назначили нового заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия республики. Им стал экс-руководитель ООО «АльфаСервис» Рафаэль Фаттахов. На своем посту он будет курировать отрасль инженерно-технического обеспечения агропромышленного комплекса.

Ранее Фаттахов работал в ряде других сельхозпредприятий республики. Теперь перед ним будут стоять задачи комплексной механизации и электрификации процессов сельскохозяйственного производства, внедрения новых практик по рациональному использованию и современных, передовых видов техники и прогрессивных технологий, сообщает пресс-служба Минсельхозпродовольствия РТ.

В начале декабря пост заместителя главы Минсельхозпрода РТ оставил Тальгат Тагирзянов. Указом президента РТ Рустама Минниханова его наградили медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» за особый вклад в развитие агропромышленного комплекса республики и многолетнюю плодотворную работу.



Татьяна Леухина